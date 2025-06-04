عسكري أردني سابق: إسرائيل تستغل ضعف سوريا لتثبيت وجودها

عسكري أردني سابق: إسرائيل تستغل ضعف سوريا لتثبيت وجودها

عسكري أردني سابق: إسرائيل تستغل ضعف سوريا لتثبيت وجودها

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إنّ إسرائيل تمضي في تصعيدها العسكري داخل الأراضي السورية دون رادع حقيقي، مستغلة حالة الضعف التي تعاني منها سوريا على الصعيدين الأمني والسياسي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور.

انشغال النظام السوري بأزماته الداخلية

وأوضح «محمود» خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن غياب قوة رادعة لإسرائيل على الأرض السورية، في ظل انشغال النظام السوري بأزماته الداخلية، يفتح الباب أمام تل أبيب للتمدد ميدانيًا، وتثبيت وجود عسكري تدريجي في مناطق الجنوب السوري، وقد يمتد إلى الشمال الشرقي وحتى الحدود العراقية.

الاختراق الدبلوماسي بين تركيا وسوريا

وأضاف أن الاختراق الدبلوماسي بين تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة أثار حفيظة إسرائيل، ودفعها إلى تسريع خطواتها العدوانية والتوسعية، في محاولة منها لفرض أمر واقع على الأرض قبل أن يترسخ الحضور التركي الذي قد يغيّر ميزان القوى في الجغرافيا السورية

وأكد أن ما يجري في جنوب سوريا «ليس مجرد استهدافات جوية»، بل يشمل بناء قواعد مؤقتة جرى تحصينها لاحقًا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية تمنع السكان المحليين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى إدارة تلك المناطق عسكريًا وأمنيًا، ضمن مشروع طويل الأمد.

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