وزير السياحة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

تفقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الأحد، اللمسات النهائية لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، للاطمئنان على التفاصيل والتجهيزات النهائية قبل يومين من بدء التشغيل التجريبي والمقرر بعد غد الثلاثاء، والوقوف على التجربة السياحية التي سوف يقوم بها الزائرين منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق «القاهرة- الفيوم» وحتى الانتهاء من الزيارة والخروج من المنطقة الأثرية.

جودة التجربة السياحية لزوار الأهرامات

وأكد «فتحي» في بيان، حرصه على القيام بهذه الجولة، للتأكد بنفسه من جودة التجربة السياحية التي سوف يتلقاها زائري المنطقة من السائحين المصريين والأجانب منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق القاهرة الفيوم، وركوب الحافلات الكهربائية وتنقلهم بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة، وأنها توفر ما يحتاجونه من خدمات لتكون التجربة ممتعة آمنة وأكثر يسرًا وحضارية ومستدامة صديقة للبيئة، ووفقًا للمستهدفات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذبٍ رئيسية لحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والشغوفة دائمًا بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، واكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة.

‏‎وأشار إلى أن كل أعمال التطوير المُنفذة تمت على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة الأثرية، ومما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرار هذه التجربة والترويج لها في بلدانهم وجذب المزيد من السائحين والزائرين للمنطقة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال هذه الفترة التأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للمنطقة بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولاسيما في أوقات الذروة والإجازات الرسمية والأعياد بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين، لافتًا إلى أنّ التغيير ليس سهلاً وهناك دائمًا دروس مستفادة منه، كما أكد استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة المساعدات وتسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع شركة أوراسكوم بيراميدز لنجاح التشغيل التجريبي لمشروع التطوير والذي سيبدأ بعد غد الثلاثاء ويمتد إلى شهر مايو المقبل، حتى التشغيل الكامل للخدمات بالمنطقة.

جاهزية بوابات دخول منطقة الأهرامات

كما حرص الوزير خلال الجولة على تفقد جاهزية بوابات الدخول الواقعة على طريق «القاهرة ـ الفيوم»، والطاقة الاستيعابية لها، إذ إنها ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند بدء التشغيل التجريبي، إلى جانب تفقد مسار الدخول من هذه البوابات، وتهيئة سبل الراحة والأمان للزائرين، من مظلات، وأنظمة إضاءة حديثة، وتنظيم دخول الحافلات السياحية من هذه البوابات الجديدة، ثم التوقف في ساحات انتظار مخصصة تتسع لنحو 1200 سيارة وحافلة، بالإضافة إلى تفقد البوابات الذكية الخاصة بالتذاكر الإلكترونية، ومركز الزوار وما يقدمه من خدمات للزائرين وكذلك منطقة البانوراما والمنطقة المخصصة للباعة الجائلين، الأمر الذي يتيح تواجدهم بشكل لائق لا يتعارض مع تطوير المنطقة الأثرية ولا يؤثر سلبا على التجربة السياحية للزائرين.

كما تفقد الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستنقل الزائرين بين محطات الزيارة المختلفة داخل المنطقة، والتأكد من استيعابها للسياحة الميسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد منطقة البازارات.

وخلال الجولة ناقش شريف فتحي مع رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ونائبه ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية مل الرؤى والمقترحات حول مسارات وآليات تسهيل زيارة الرحلات السياحية السريعة ونقاط دخولها وخروجها، بما يضمن تجنب حدوث أية مشكلات لأصحابها خلال التشغيل التجريبي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومتميزة يستطيعون خلالها الاستمتاع بالمنطقة الأثرية.