وزير التعليم يزور 400 مدرسة في 24 محافظة لتحسين الانضباط وتقييم الأداء

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أجرى عددا من الجولات على مدارس بمحافظات مختلفة، موضحًا أن هذه الجولة تمثل جزءاً صغيراً من سلسلة كبيرة جداً من الجولات التي قام بها الوزير منذ توليه المنصب.

وأشار «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف قام بزيارة ما يقرب من 400 مدرسة في أكثر من 23 أو 24 محافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رؤية الوزير ترتكز على التواصل الميداني المباشر مع الواقع من خلال زيارة المدارس، والتواصل مع المدرسين ومديري المدارس، والطلاب داخل الفصول الدراسية.

جولات وزير التربية والتعليم بالمحافظات

وشدد على أن هذه الجولات التي يجريها وزير التربية والتعليم على المدارس بالمحافظات المختلفة تأتي لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من عدم وجود أي تقصير في العمل، موضحًا أن الهدف من هذه الزيارات هو التأكد من عمليات الانضباط في المدارس ومن تطبيق القرارات التنظيمية للوزارة، مثل ضبط حضور الطلاب، التقييمات، الاختبارات الشهرية، الواجبات، والسلوك داخل الفصول الدراسية.

وتابع: «يتم إرسال تقارير يومية للوزارة بناء على هذه الزيارات، ومن ثم تتم متابعة الوضع بشكل مكثف لتقييم ما إذا كانت العملية التعليمية قد انتظمت داخل المدرسة»، موضحًا أن جولات اليوم جاء بزيارة سبع مدارس في ثلاث محافظات وهما كفر الشيخ، الدقهلية، والقليوبية.