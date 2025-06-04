سر إصرار وزير التعليم على جولات مدارس القرى والمناطق النائية

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على فكرة بدء محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بزيارة مدارس القرى في جولاته الميدانية للمدارس، موضحًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الوزير بتوصيل رسالته إلى أبعد النقاط في المناطق النائية، مضيفًا: «عنده تصميم أن يوصل إلى أبعد نقطة ممكنة في المناطق النائية».

كيف تسير العملية التعليمية؟

وواصل «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، : «وزير التربية والتعليم يقوم بدخول المدارس فيها ويرى كيف تسير العملية التعليمية؟، وإذا كان هناك أي احتياج لأي أمور لوجستية تتعلق بالصيانة، المعلمين، أو حتى الديسكات والدهانات أو أي احتياجات حقيقية تحتاجها هذه المدارس، يتم تنفيذها على الفور»، مشددًا على أن من خلال هذه الزيارات المفاجئة، كان يتوجه إلى المدارس دون أي تخطيط مسبق.

وأوضح أن هذا يعكس رغبته في متابعة الواقع عن كثب، مشددًا على أن الزيارات أظهرت نسب حضور جيدة، وتم رصد بعض الملاحظات التي يجري تقييمها لاحقاً للتأكد من تداركها.

تقييم العملية التعليمية

وتابع: «تم تقييم العملية التعليمية من خلال تفاعل مع المعلمين والطلاب داخل الفصول، حيث أبدى الوزير إعجابه بمستوى الطلاب الذين تم اختبارهم في القراءة والكتابة والحساب»، مشيرًا إلى ضرورة دعم المعلمين لتطوير مهاراتهم وتحسين مستوى التعليم.