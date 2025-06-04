سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2025 في الصاغة .. تحديثات عيار 21

تحديثات جديدة، في سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2025، أوضحتها شعبة الذهب والمجوهرات، في محلات الصاغة المصرية، خلال بداية التعاملات المسائية، لجميع أنواع الأعيرة المختلفة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4400 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشارت الشعبة بأخر تحديثاتها الي سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2025 في مصر في محلات الصاغة لجميع الأنواع، خلال التعاملات اليومية، وفقا لأخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال التعاملات اليومية إلى 5029 جنيها للشراء، و5006 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4400 جنيه للشراء، و4380 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال التعاملات اليومية نحو 3771 جنيها للشراء، و3754 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر إلى 2933 جنيهات للشراء، و2919 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات اليومية نحو 35200 جنيها للشراء، و35180 جنيها للبيع.