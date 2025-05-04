أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت.. آخر تحديث

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق الصاغة والمحال التجارية، وسجل الجرام نحو 4435 جنيها للشراء، بحسب البيانات المعلنة من شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، تحديثا جديدا في سوق الصاغة المصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيها للجرام، ليسجل 4350 جنيها بعد أن سجل منذ قليل مبلغ الـ4435 جنيهًا للشراء، وبالنسبة للبيع سجل 4330 جنيها، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية انخفاضا بنحو 35 جنيه في سعر الجرام، ليسجل مبلغ الـ4971 بعد أن سجل منذ قليل مبلغ الـ4989 جنيهًا للشراء، و4948 جنيهًا للبيع، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 بواقع 32 جنيه، ليسجل في سوق الصاغة مبلغ الـ4557 بعد أن سجل 4646 جنيهًا للشراء، و4536 جنيها للبيع، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وانخفض سعر سعر الذهب عيار 18 بواقع 25 جنيه الآن، ليسجل مبلغ الـ 3729، بعد أن سجل منذ قليل مبلغ الـ 3801 جنيه للشراء، و3712 جنيهًا للبيع، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 2900 جنيهًا للشراء، و2886 جنيهًا للبيع، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما انخفض سعر جنيه الذهب الآن في مصر بواقع 240 جنيه، مسجلا 34 ألف و800 جنيه بدلا من 35 ألفًا و480 جنيهًا للشراء، و34 ألفًا و780 جنيهًا للبيع، بدون احتساب سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3037 دولارا للشراء، و3036.5 دولار للبيع.