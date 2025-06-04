تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل.. حقيقة فيديو «عائلة سيمبسون» المثير للجدل

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زاعمًا أن مسلسل «عائلة سيمبسون» تنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025، وسط حالة من الجدل حول مدى صحته، وما إذا كان جزءًا من سياق العمل أم مفبركًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل سيموت دونالد ترامب في 12 أبريل؟

وتضمن الفيديو مشهد من مسلسل عائلة سيمبسون، تظهر فيه شخصية تشبه دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، محمولة في نعش ومحاطة بشخصيات سياسية، وادعى الكثيرون أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل 2025.

وبسبب سمعة المسلسل المتعلقة بتوقعاته الغريبة، صدق البعض هذا المقطع المنتشر على نطاق واسع، إلا أن المنتج المنفذ للعمل أكد أن هذا المشهد لم يكن جزءًا من أي حلقة، مؤكدًا أنه مقطع مفبرك، وفقًا لموقع «Times of India».

تنبؤات المسلسل ليست حقيقية

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها التنبؤات الكاذبة من مسلسل عائلة سيمبسون، بشأن ترامب، فمنذ عام 2017، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو مُعدلة بالفوتوشوب تزعم أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب، ورغم انتشار العديد من مقاطع الفيديو الفيروسية التي تزعم التنبؤ بوفاة الرئيس الأمريكي، إلا أن جميعها ثبت زيفها.

SIMPSONS PREDICTED APRIL 12, 2025. Thoughts 💭 ⁉️ pic.twitter.com/ACwv9lLQix — BLACK FLAG 💨🏴🔺🔱🔻 (@FlagBlack007) March 24, 2025

يُذكر أن عائلة سيمبسون مسلسل رسوم متحركة أمريكي من تأليف وإخراج مات جرونينج وجيمس إل، بروكس، وسام سيمون لشركة فوكس للبث، يُقدم تصويرًا ساخرًا للحياة الأمريكية، تُجسده عائلة سيمبسون، المكونة من هومر، ومارج، وبارت، وليزا، وماغي.

وتدور أحداثه في مدينة سبرينجفيلد الخيالية، ويُصوّر المجتمع والثقافة الغربية والتلفزيون والحالة الإنسانية بشكل ساخر، ولا يزال يُعرض حاليًا، كما يعتمد على الإطار التقليدي للكوميديا ​​الموقفية، أو ما يُعرف بالسيت كوم، كفكرة أساسية، ويركز على عائلة وحياتها في مدينة أمريكية نموذجية، مُقدمًا محاكاة ساخرة لأسلوب حياة الطبقة المتوسطة الأمريكية.