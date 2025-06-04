تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل.. حقيقة فيديو «عائلة سيمبسون» المثير للجدل

تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل.. حقيقة فيديو «عائلة سيمبسون» المثير للجدل

تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل.. حقيقة فيديو «عائلة سيمبسون» المثير للجدل

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زاعمًا أن مسلسل «عائلة سيمبسون» تنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025، وسط حالة من الجدل حول مدى صحته، وما إذا كان جزءًا من سياق العمل أم مفبركًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل سيموت دونالد ترامب في 12 أبريل؟

وتضمن الفيديو مشهد من مسلسل عائلة سيمبسون، تظهر فيه شخصية تشبه دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، محمولة في نعش ومحاطة بشخصيات سياسية، وادعى الكثيرون أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب في 12 أبريل 2025.

وبسبب سمعة المسلسل المتعلقة بتوقعاته الغريبة، صدق البعض هذا المقطع المنتشر على نطاق واسع، إلا أن المنتج المنفذ للعمل أكد أن هذا المشهد لم يكن جزءًا من أي حلقة، مؤكدًا أنه مقطع مفبرك، وفقًا لموقع «Times of India».

ترامب

تنبؤات المسلسل ليست حقيقية

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها التنبؤات الكاذبة من مسلسل عائلة سيمبسون، بشأن ترامب، فمنذ عام 2017، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو مُعدلة بالفوتوشوب تزعم أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب، ورغم انتشار العديد من مقاطع الفيديو الفيروسية التي تزعم التنبؤ بوفاة الرئيس الأمريكي، إلا أن جميعها ثبت زيفها.

يُذكر أن عائلة سيمبسون مسلسل رسوم متحركة أمريكي من تأليف وإخراج مات جرونينج وجيمس إل، بروكس، وسام سيمون لشركة فوكس للبث، يُقدم تصويرًا ساخرًا للحياة الأمريكية، تُجسده عائلة سيمبسون، المكونة من هومر، ومارج، وبارت، وليزا، وماغي.

وتدور أحداثه في مدينة سبرينجفيلد الخيالية، ويُصوّر المجتمع والثقافة الغربية والتلفزيون والحالة الإنسانية بشكل ساخر، ولا يزال يُعرض حاليًا، كما يعتمد على الإطار التقليدي للكوميديا ​​الموقفية، أو ما يُعرف بالسيت كوم، كفكرة أساسية، ويركز على عائلة وحياتها في مدينة أمريكية نموذجية، مُقدمًا محاكاة ساخرة لأسلوب حياة الطبقة المتوسطة الأمريكية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا