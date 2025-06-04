تهدف «موازنة المواطن» إلى تعزيز الشفافية من قبل الحكومة، لتمكين المواطنين من مساءلتها، حول أولويات الإنفاق، وتوضيح تأثير الموازنة على الحياة اليومية، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والأجور، التي أولتها الدولة أهمية كبرى من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الجهاز الإداري، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للدرجة السادسة العمالية بدلاً عن 6 آلاف.

وتحملت الدولة فاتورة دعم كبيرة ضمن الموازنة الجديدة 2025 - 2026، خاصة فى بند زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، كما استفادت مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، بصرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان، وأتاحت الخزانة 1.5 مليار جنيه لوزارة التضامن لصرف تلك المساندة للمستفيدين من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه، كما أتاحت «المالية» لوزارة التموين 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.