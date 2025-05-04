أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة الموازنة وخفض الضرائب ويحيلها لمجلس النواب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب ويحيلها لـ«النواب»
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب ويحيلها لـ«النواب»
قانون الموازنة خضوع تام لترامب
ومن جانبه، أوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن تصويت الجمهوريين على قانون الموازنة خضوع تام لترامب.
سياسة ترامب للرسوم الجمركية
وفي وقت سابق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستمنح أصحاب المليارات تخفيضات ضريبية كبيرة.