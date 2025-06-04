خبير أمن قومي: ترامب يوجه رسائل لحلفائه وخصومه عبر التعريفات الجمركية

قال خبير الأمن القومي والسياسة الخارجية، مارك توث، في تعليقه على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند واليابان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار فرض التعريفات الجمركية على حلفائه وخصومه على حد سواء، دون التفرقة بينهما.

ولفت في مداخلته مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج «العالم شرقا» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسائل داخلية يوجهها ترامب إلى قاعدته الشعبية، خصوصا فئة العمال والعاملين في قطاع التصنيع، حيث يسعى إلى إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية.

وأضاف «توث» أن هذه الإجراءات، رغم ما تثيره من تساؤلات، تهدف إلى إرسال رسائل إلى الصين واليابان في الوقت نفسه، ومع ذلك، اعتبر أن هذا النهج ليس الأمثل، خصوصا تجاه حلفاء مثل اليابان، التي تتمتع بعلاقات عسكرية واقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكشف عن «صدع» في العلاقات بين البلدين، وأن ترامب يتبع نهجا غير مثالي في تعامله مع حلفائه.

وأشار إلى أن ما يقوم به ترامب قد يُفهم كرسالة للمجتمع الدولي، لكنه لا يعتقد أن هذه التعريفات الجمركية ستكون أداة فعالة للتفاوض، بل على العكس، قد تزيد من تعقيد الأمور، ورغم ذلك، لا يعتقد أن هذه السياسة ستؤدي إلى نتائج جيدة على المدى الطويل.

وشدد «توث» على أن العالم بحاجة إلى العودة خطوة إلى الوراء، لتقييم أهداف ترامب الحقيقية، هل يسعى إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية أفضل، أم أنه يحاول ببساطة معالجة العجز التجاري للولايات المتحدة؟ وتوقع أن يكون الهدف الأساسي وراء هذه الإجراءات هو محاولة ترامب إرضاء قاعدته السياسية داخل الولايات المتحدة، على حساب العلاقات الدولية.