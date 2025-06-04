«التلاعب جريمة».. محافظ الدقهلية يغلق منفذ بيع خضروات بسبب المغالاة في الأسعار

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرارًا بغلق وإزالة منفذ «طيرة» لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة مبارك بالمنصورة، لعدم التزام المنفذ بالأسعار الرسمية، ورفضه الامتثال للتعليمات المتكررة بعدم المغالاة في الأسعار، وذلك بعد التنبيه عليه أكثر من مرة، وعدم التزامه بالشروط المعمول بها في المنافذ.

غلق المنفذ لعدم الالتزام بالأسعار والمغالاة في بيع السلع للمواطنين

واستدعى المحافظ شرطة المرافق، ومباحث التموين، ومديرية التموين، ومسؤولي حي شرق وغرب المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك غلق المنفذ بشكل نهائي وإزالته، ومصادرة أدواته، بعد رصد العديد من المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها منذ شهر يناير الماضي وحتى اليوم، والتي تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة على الشاشات الخاصة بالأسعار.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيسي حي شرق وغرب المنصورة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومديرية ومباحث التموين، بمصادرة مشتملات المنفذ، ونقلها إلى الحي والتحفظ عليها، والبدء في حملة نظافة للمكان، تمهيدًا لطرحه أمام الجادين من البائعين الملتزمين بالأسعار، وفق الضوابط المعمول بها.

التلاعب بالأسعار جريمة لا يمكن السكوت عليها

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن التلاعب بالأسعار جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولابد من محاسبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين البسطاء، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، مضيفًا أن الدولة منحت المنافذ بالمجان للبيع بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



