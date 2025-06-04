أسعار البطاطس اليوم الأحد 6-4-2025 في سوق العبور

سجلت أسعار البطاطس اليوم الأحد 6-4-2025 في سوق العبور، تفاوتا نسبيا حيث تتوفر جميع المنتجات من الخضروات والفاكهة بشكل جيد في سوق العبور، باعتباره أحد أكبر الأسواق المصرية، وتتراوح أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

وأشارت آخر التحديثات المعلنة، الي تحديث أسعار البطاطس اليوم الأحد 6-4-2025 في سوق العبور، بجانب أسعار الخضراوات اليوم بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم، وفقا لأخر التحديثات من جانب بوابة سوق العبور وذلك كالتالي:

أسعار الخضراوات في سوق العبور

- تتراوح أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- بلغت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

- تتراوح أسعار البصل الأحمر اليوم في سوق العبور ما بين 9 إلى 13 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار البصل الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- سجلت أسعار الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر اليوم

- تتراوح أسعار الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو.

- سجلت أسعار الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 4 الى 9 جنيهات للكيلو.

- تتراوح أسعار الباذنجان الرومي اليوم في سوق العبور ما بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- سجلت أسعار فلفل رومي بلدي اليوم في سوق العبور ما بين 16 إلى 20 جنيها للكيلو.