خالد الصاوي: بدأت أمارس تدريبات السباحة بشكل يومي لإنقاص وزني

كشف الفنان خالد الصاوي، سبب زيادة وزنه، خلال الفترة القليلة الماضية، والتى ظهر به في أكثر من فاعلية فنية، وآخرها العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، الذي يعرض في السينمات ضمن منافسة سباق عيد الفطر 2025.

خالد الصاوي يكشف سبب زيادة وزنه

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة وزنه جاءت بسبب تناوله كورتيزون بالأدوية، وذلك بسبب اصابته بإنزلاق غضروف، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف «الصاوي»، أنه بدأ في اتباع نظام غذائي الفترة الحالية، كما أنه بدأ في تدريبات السباحة يوميا، حتي يقوم بإنقاص وزنه.

مشاركة خالد الصاوي في فيلم سيكو سيكو

ويشارك خالد الصاوي في بطولة فيلم سيكو سيكو، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.