خبير شؤون إسرائيلية: الاتفاق في غزة انهار.. وتل أبيب تسعى لتنفيذ مخططاتها

خبير شؤون إسرائيلية: الاتفاق في غزة انهار.. وتل أبيب تسعى لتنفيذ مخططاتها

خبير شؤون إسرائيلية: الاتفاق في غزة انهار.. وتل أبيب تسعى لتنفيذ مخططاتها

قال ياسر مناع، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في غزة انهار فعلاً، موضحا أن إسرائيل منذ البداية كانت تحاول التملص من الاستحقاقات، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات، والتي لم تبدأ بعد اليوم السادس من التوقيع.

الحرب ستستمر

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الهدف الأساسي لإسرائيل كان إعادة الأسرى من حماس في قطاع غزة، وأنه من الواضح أن الحرب ستستمر، حيث يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته الخاصة، ومنها الهجوم البري الكاسح واحتلال الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، التي تزامنت مع الأوضاع في قطاع غزة، كانت تهدف إلى التشاور والتقييم حول الوضع الراهن في غزة.

وأشار إلى أن هناك توقعات بزيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، ما قد يؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت، لكن يبدو أن هناك اتفاقا أمريكيا إسرائيليا بعدم إنهاء الحرب حتى تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخاصة في غزة.

فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح «مناع» أن إسرائيل تسعى لمواجهة إيران عسكريا، لكنها تحتاج إلى دعم الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن إسرائيل لا يمكنها تنفيذ أي خطوة استراتيجية في الشرق الأوسط دون دعم واشنطن، خاصةً في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

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