موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

تفصلنا أقل من 8 أيام عن الموعد المحدد من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل، علي أن يبدأ هذا الطرح في يوم 15 أبريل الجاري.

عدد شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

ووفقاً للوزارة، يتوافر حوالي 120 شقة في طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل، علي أن تكون الشقق جاهزة على التسليم الفوري، ويوجد البعض الآخر، قد ينتهي على أقصى تقدير خلال عامين وهذه ميزة ربما غير متوفرة في السوق العقارية.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل


أما عن مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل، فأوضح صندوق الإسكان إنها تحتوي علي العديد من المميزات ومنها أن الوحدات السكنية تحمل مساحات مختلفة، وهناك مجموعة كبيرة منها في المدن الحديثة والمحافظات، بجانب بأن هناك جزء من الوحدات السكنية جاهزة للتسليم، كما أن إعلان الطرح يتضمن شروط وآليات الحجز والسداد.

سعر المتر في شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

وحددت الوزارة الأسعار الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي والتي ستبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر للأشخاص من متوسطي الدخل، ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين الذين خرجوا من أولويات الإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 5 للتقديم في الطرح المُقبل بعد غلق باب التظلمات وسحب مقدمات جدية الحجز.

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