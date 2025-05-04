موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وعددها 120 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7».

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وفقاً لما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتم فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديدة بدءًا من 15 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، والبعض الآخر ينتهي على أقصى تقدير خلال عامين وهذه ميزة ربما غير متوفرة في السوق العقارية.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وعن مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2025 أوضح الصندوق أنها تحتوي علي العديد من المميزات وهي كالتالي:

الوحدات السكنية بمساحات متنوعة.

جزء من الوحدات السكنية جاهزة للتسليم.

إعلان الطرح يتضمن شروط وآليات الحجز والسداد.

الوحدات السكنية تكون في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025

في سياق متصل أوضح متحدث مجلس الوزراء أن هناك مراعاة في البعد الاجتماعي في عملية الطرح، ونظم السداد والأسعار، ويتم طرح الوحدات في أغلب المحافظات.