خالد منتصر يشيد بجولة ماكرون في القاهرة: مشهد جميل ومبهج

خالد منتصر يشيد بجولة ماكرون في القاهرة: مشهد جميل ومبهج

خالد منتصر يشيد بجولة ماكرون في القاهرة: مشهد جميل ومبهج

أشاد الكاتب خالد منتصر، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للقاهرة وتجوله داخل شوارع منطقة الحسين وخان الخليلي.
وكتب «منتصر»، عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا: «مشهد جميل ومبهج بس مع مشهد الأمان والدفء المصري والرسائل التي تعطي إشارات ودلالات، شوفوا كمان جمال الثقافة الفرنسية واختلافها عن الأمريكية كمثال، وزيارات ماكرون كلها في القاهرة لها جانب ثقافي مش سياسي واقتصادي فقط، من المتحف المصري حيث جذور الثقافة المصرية، ثم خان الخليلي حيث الصناعات المصرية الشعبية الجميلة».

الثقافة الفرنسية أم العلمانية في العالم

وأضاف: «ثم قهوة نجيب محفوظ حيث الرمز الأدبي الكبير وصاحب نوبل، تناول الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي العشاء المصري الشعبي الخالص، واليوم جامعة القاهرة القلعة العلمية العظيمة واتفاقيات متعلقة بالتعليم، جمال الثقافة الفرنسية أم العلمانية في العالم، حيث فولتير وروسو وديكارت، حيث ذهب رواد التنوير المصريين وتعلموا وشربوا تلك الثقافة الطهطاوي وعلي مبارك وطه حسين وقاسم أمين ومنصور فهمي».

ماكرون يشكر الرئيس السيسي والمصريين

وتوجّه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري، بعد زيارته للقاهرة وتجوله داخل شوارع منطقة الحسين وخان الخليلي.

وكتب ماكرون عبر صفحته الشخصية بموقع إكس: «شكراً لفخامة الرئيس السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا».

ووصل «ماكرون» إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، أمس، حيث يقضي ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء أمس الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائهما الثاني عشر في القاهرة أو باريس منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017، لكن هذه الزيارة قد تكتسب أهمية خاصة، بحسب «دويتشه فيله».

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