المواعيد الجديدة لعرض فيلم سيكو سيكو في سينما الشعب.. بعد انتهاء عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة المواعيد الجديدة لعرض فيلم سيكو سيكو بعد عيد الفطر ضمن مشروع «سينما الشعب»، والذي يعرض حاليا في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي.

وقالت قصور الثقافة في بيان سيجري تطبيق المواعيد الجديدة بدءا من اليوم، وسعر موحد للتذكرة بـ 40 جنيها.

حفلات سينما الشعب بقصر السينما لفيلم سيكو سيكو

حفلة 10 صباحا

حفلة 12.30 ظهرا

حفلة 3 عصرا

حفلة 6 مساء

حفلة 9 مساء

حفلة 12 منتصف الليل

فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح وبطولة الثنائي عصام عمر وطه دسوقي، ويشارك معهما تارا عماد وخالد الصاوي وباسم سمرة، من إخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورطان في مشكلات كبيرة تحمل العديد من المفاجات حيث يحاول كلا منهما الخروج بأقل الخسائر منها.

سيكو سيكو يتصدر الإيرادات

وتصدر فيلم سيكو سيكو إيرادات شباك التذاكر وسط المنافسة القوية التي يشهدها موسم أفلام عيد الفطر، قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي يوم الجمعة الماضي لـ«الوطن» إن فيلم سيكو سيكو جاء يوم الخميس في المركز الأول وسط القائمة المعروضة محققا 13 مليونا و261 ألف جنيه.