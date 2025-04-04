فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر

فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر

فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر

يواصل فيلم سيكو سيكو بطولة الثنائي عصام عمر وطه دسوقي تصدر إيرادات شباك التذاكر، وسط المنافسة القوية التي يشهدها موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إن فيلم سيكو سيكو جاء يوم أمس الخميس في المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر، وحقق 13 مليونا و261 ألف جنيه.

ويتنافس فيلم سيكو سيكو مع 3 أفلام أخرى في دور العرض السينمائية وهي نجوم الساحل بطولة أحمد داش، وفار بـ7 أرواح بطولة أحمد فتحي، فرح الزاهد، وويزو، والصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عصام عمر وطه دسوقي وتارا عماد وخالد الصاوي وباسم سمرة، من إخراج عمر المهندس.

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