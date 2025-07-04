«المعارضة الإسرائيلية»: اعتراف نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع أمني مخالفة خطيرة
«المعارضة الإسرائيلية»: اعتراف نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع أمني مخالفة خطيرة
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أنّ اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع الوزراء الأمني، مخالفة جنائية وأمنية خطيرة، ويحرمه من حقه في مطالبة الوزراء بعدم تسريب مواد استخباراتية سرية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنّ نتنياهو غير صالح لقيادة إسرائيل في الحرب، ولا يمكن الوثوق به بعد الآن.