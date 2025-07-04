النائب إبراهيم الديب: زيارة ماكرون تؤسس لتحرك دبلوماسي أوسع لوقف الحرب على غزة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تؤسس لتحرك دبلوماسي أوسع بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وتمثل نقلة نوعية في مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

حل الدولتين

وأوضح «الديب»، أن زيارة الرئيس الفرنسي وعقد قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يؤكد التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في الرؤية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت يعزز من إمكانية الدفع نحو مبادرة سياسية جديدة تستند إلى مبدأ حل الدولتين.

وأشار «الديب»، إلى أن الزيارة خطوة مهمة لحلحلة القضية الفلسطينية، وتُعد ترجمة صريحة للدور المصرى المحورى في القضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت مصر على مدار الأشهر الماضية أنها الأكثر عقلانية واتزان في إدارة ملف غزة، وأنها لم ولن تسمح بتصفية القضية تحت أي مسمى وأنها ترفض التهجير جملة وتفصيلا.

إعادة ترتيب الأولويات

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن القمة الثلاثية فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات بشأن الحرب في قطاع غزة، إضافة للتمهيد لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على حدود يونيو 1967، ويعيد الأمن إلى المنطقة بالكامل.