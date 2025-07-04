كاتب صحفي: زيارة ماكرون ستضيف زخما جديدا للعلاقات المصرية الفرنسية

قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، إنّ زيارة الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر مهمة للغاية، موضحا أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة بطبيعتها، إذ ترتقي في السنوات الأخيرة إلى مستويات استراتيجية حقيقية خاصة أن هناك تنوعا كبيرا في مجالات التعاون المصري الفرنسي سواء في مجال الدفاع أو الطاقة والتعليم أو الصحة أو الاستثمارت المشتركة.

زيارة الرئيس الفرنسي لمصر مهمة للغاية

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ زيارة الرئيس الفرنسي ستضيف زخما جديدا للعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة خاصة أن الجميع يدرك الآن ما يجري في مصر وما تفعله من أدوار متقدمة سواء في حفظ الاستقرار والأمن الإقليمي أو في مجال التنمية والتعمير.

التعاون مع مصر أولوية بالنسبة للقوى المهمة في العالم

وتابع: «دائما التعاون مع مصر يمثل أولوية بالنسبة للقوى المهمة في العالم، لكن العلاقات الثنائية لن تكون وحدها هي الأولوية، إذ أن الأوضاع في قطاع غزة والوضع الإقليمي وأمن البحر الأحمر جميعها أمور مهمة وتحظى باهتمام البلدين».