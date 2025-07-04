«حماة الوطن»: «القائمة المغلقة المطلقة» تضمن تمثيلا عادلا وتعزز العدالة بين المحافظات

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إنّ رؤية الحزب فيما يخص النظام الانتخابي عرضت خلال جلسات الحوار الوطني، حيث أكد الحزب دعمه للإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة، الذي يضمن تمثيلًا شاملًا للفئات كافة، مع الحفاظ على حقوق المحافظات الحدودية في التمثيل النيابي، بما يعزز العدالة والمساواة بين جميع المناطق.

نظام القائمة المغلقة المطلقة يضمن التمثيل العادل

وأضاف سليمان لـ«الوطن»، أنّ التوسع في المشروعات التنموية وزيادة المدن الجديدة يستدعيان زيادة عدد الدوائر الانتخابية لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة، مؤكدًا أنّ النظام المقترح الذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي، هو الأنسب لتحقيق التوازن وضمان تمثيل موسع لكل مواطني الدولة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أنّ الحزب اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية بما يتيح فرصة أكبر لتمثيل المواطنين، موضحًا أنّ هذه الخطوة ستسهم في تحقيق تمثيل أكثر شمولية للمجتمع المصري وتعزيز التواصل بين المواطنين وممثليهم في المجالس النيابية.