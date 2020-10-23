الخريطة الكاملة لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب

تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، غدا، وتفتح المقار الانتخابية لجانها في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة على المقاعد الفردية والقوائم لانتخاب 184 مقعدا، بواقع 142 للنظام الفردي و142 للقائمة الانتخابية.

ووفقا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات تشهد محافظات "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 الانتخابات البرلمانية غدا".

ويتنافس في المرحلة الأولى نحو 2163 مرشحا على المقاعد الفردية والقوائم، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب تقدر مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفرديوعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

كما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ووفقا للتقسيم الجغرافى للمقاعد النيابيو الفردية ،تمثل محافظات المرحلة الاولى بهذة المقاعد

1. محافظة الجيزة: 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا.

2. محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد.

3. محافظة بني سويف: 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد.

4. محافظة المنيا: 6 دوائر وخصص لها 16 مقعدا.

5. محافظة أسيوط: 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا.

6. محافظة الوادي الجديد قسمت إلى دائرتين وخصص لها مقعدان.

7. محافظة سوهاج: 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

8. محافظة قنا قسمت إلى 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد.

9. محافظة الأقصر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

10. محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

11. محافظة البحر الأحمر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

12. محافظة الإسكندرية: 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا.

13. محافظة البحيرة: 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا.

14. محافظة مطروح قسمت إلى دائرتين وخصص لها مقعدان.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ويكون للجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9، بني سويف 8، المنيا 14، أسيوط 11، الوادي الجديد 2، سوهاج 13، قنا 9، الأقصر 4، أسوان 4، البحر الأحمر 3، بإجمالي 11 محافظة بـ100 مقعد.

ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومكوناتها محافظة الإسكندرية بعدد 18 مقعدا، البحيرة 20، مطروح 4، بإجمالي 3 محافظات لها 42 مقعدا.