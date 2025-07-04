«هيئة الاستثمار»: نستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هيبة: فرنسا تعد من الشركاء الرئيسيين لمصر

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأشار هيبة، إلى أن فرنسا تعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، إذ تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

فصل جديد من الشراكة بين مصر وفرنسا

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجسد فصلا جديدا في الشراكة بين مصر وفرنسا، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.

وانطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين.