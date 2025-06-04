هيئة الاستثمار: نعمل على إعداد قانون متكامل للشركات .. وسنأخذ بملاحظات «النواب»

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13-11-1883 الخاص بشركات الأشخاص إلى رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الدراسة البرلمانية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، أنّ وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعايير تعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيبا مرتفعا بحلول 2026 بها، ما ينعكس إيجابا علي وضع مصر واقتصادها.

وأوضح المهندس حسام هيبة، أنّ العمار جار لتوحيد قانون الشركات، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار، لافتا إلى أنّ الوزارة تستهدف التحول الرقمي ضمن منهججها، لذلك بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية والافتراضية.