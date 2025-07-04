«المؤتمر»: القائمة المطلقة بنسبة 50% تعزز حضور الأحزاب

«المؤتمر»: القائمة المطلقة بنسبة 50% تعزز حضور الأحزاب

«المؤتمر»: القائمة المطلقة بنسبة 50% تعزز حضور الأحزاب

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن رؤية الحزب، وبعد الحوار الطويل بين الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة في الحوار الوطني، تتماشى مع وجود قائمة مطلقة بنسبة 50% والنظام الفردي بنسبة 50%.

الثلثان لمجلس الشيوخ الأفضل أن يكونا بالقوائم

وتابع في حديثه لـ«الوطن» أن هذا التوازن حتى تقوى الأحزاب ويزيد تواجدها في الشارع المصري، وأنه في تلك المرحلة يمكن التفكير في تطبيق نظام القائمة النسبية أيضًا، مؤكدًا أن كل هذا ينطبق على النظام الانتخابي لمجلس النواب.

وفيما يخص مجلس الشيوخ، أوضح الدكتور مجدي مرشد أنه «بما أن ثلث المجلس يكون بالتعيين، فإن الأفضل أن يكون ثلثا المجلس عبر قائمة مطلقة مغلقة، وثلث بالتعيين فقط»، مؤكدًا أن الحزب يعد العدة لخوض الانتخابات على أي نظام انتخابي يتفق عليه لصالح هذا الوطن.

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