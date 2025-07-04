«حقك عليا».. لماذا اعتذر صلاح جاهين لكاتب أغنية حلوة يا بلدي؟

«أملي دايما كان يا بلدي إني أرجعلك يا بلدي.. وأفضل دايما جنبك على طول»، كلمات امتزج فيها الإحساس والموسيقى بصوت داليدا، ورغم بساطتها إلا أنها عكست حالة من الحنين، لتصبح «حلوة يا بلدي» أقرب إلى نشيد وطني خالد لما يقرب من نصف قرن بالرغم من رحيل صناعها، إذ أعاد المصريون إحيائها مرة أخرى بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وتحديدا لمنطقة خان الخليلي.

حظى الملحن والكاتب الشاب مروان سعادة على فرصة ذهبية في مشواره الفني، أثناء تواجده في فرنسا، عندما طلب منه الملحن جيف بارنيل كتابة أغنية باللغة العربية حتى تستطيع داليدا التدرب على اللهجة العربية لأنها تخطط لتقديم أغنيات عربية، وقرر أن يعبر «سعادة» في الكلمات عن حالة الحنين القوى تجاه بلاده، فقرر ترجمه إحساسه إلى كلمات وقعت داليدا في حبها عندما قرأتها للمرة الأولى وقررت أن تغنيها لا أن تتدرب على اللهجة فيها فقط، وبالفعل حققت أغنية حلوة يا بلدي حالة كبيرة من النجاح وقت إصدارها عام 1979.

ولكن لم تكتمل سعادة الملحن والكاتب الشاب، عندما نسبت أغنية حلوة يا بلدي إلى الشاعر الكبير صلاح جاهين، الذى كتب لـ داليدا أغنية سالمة يا سلامة، وقدمتها في العام نفسه، وهو الأمر الذي دفعه إلى محاول تقديم اعتذار علني ليوضح حالة اللبس لدى البعض ويعطى كاتب الأغنية الأصلي مروان سعادة حقه الأدبي ولكنه رفض الأمر تماما.

«حقك عليا» حرص صلاح جاهين على الاعتذار لـ «سعادة»، في حفل إفطار خلال شهر رمضان، بعد أن صرحت زوجته بأنه هو مؤلف الأغنية في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وذلك خلال حوار صحفي سابق، «خجلت من نفسي، وقلت له أمام الجميع، إننى لا أساوي قطرة في بحر موهبتك».

مروان سعادة يكشف كواليس كتابة أغنية حلوة يا بلدي

«حقك عليا».. لماذا اعتذر صلاح جاهين لـ مروان سعادة؟



وكشف مروان سعادة واقعة اعتذار «جاهين» له، في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، قبل أشهر قليلة من رحيله عن عالمنا، في فبراير الماضي، قائلا: «حاول جاهين الاعتذار لي عن هذا اللبس، وأنا رفضت الأمر، قلت له لا يصح أن يعتذر صلاح جاهين لـ مروان سعادة، وقولت له أن الشيء الذي ألمني أنه لا يحتاج شهرة بكتابة حلوة يا بلدي لأنه قدم أعمال كثيرة رائعة وخالدة، ولكن أنا كنت محتاج لتلك الأغنية ولا أعرف إذا كنت سوف استطيع كتابة أغنية أخرى على نفس المستوى أم لا».

وأوضح «سعادة» أن الخلط لا يقتصر على مؤلف أغنية حلوة يا بلدي فقط بل على ملحنها أيضا، فيعتقد البعض أن بليغ حمدي هو من قام بتحلينها، ولكن في الواقع هي من ألحان المصري الفرنسي جيف بارنيل، «الغريب أن كثيرين لا يخطئون فقط في مؤلف الأغنية، لكنهم يعتقدون أيضًا أنها من ألحان بليغ حمدي، والحقيقة أنها لملحن فرنسي من أصل مصري اسمه جيف بارنيل قام بتلحين عدد كبير من الأغاني الفرنسية لداليدا».