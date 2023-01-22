عازف موسيقى «titanic»: «حلوة يا بلدي» الأغنية المصرية الأقرب لقلبي

أحيا العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان، عازف موسيقى «titanic»، الحفل الخيري السنوي الذي يقيمه المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي BGIICC، مساء الجمعة الماضية، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم حسين فهمي، محمود حميدة، بشرى، المخرج أمير رمسيس، وعدد من السيدات اللاتي أصيبن بمرض سرطان الثدي.

كلايدرمان يكشف عن الأغنية المصرية التي يحبها

ومن جانبه، قال كلايدرمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحب مصر، وشعبها له مكانة خاصة في قلبه؛ لأنهم شعب مختلف ويملك ثقافة فنية عالية، بينما كشف عن الأغنية المصرية الوحيدة التي يحبها قائلا: «هناك أغنية أحبها للغاية للفنانة الراحلة داليدا وتحمل اسم حلوة يا بلدي ومن شدة إعجابي بها قمت بكتابة نوتة موسيقية لعزفها على البيانو مع عازف من الأردن».

وعن إحياء حفل خيري بمصر، قال كلايدرمان: «إنه أمر جيد أن أشارك في حفل خيري داعم لمرضى سرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي، ولم أتردد أبدا في تلبية العرض إذا هاتفني وكيلي في مصر محيي يونس، واستمتعت حقا بأجواء الحفل لأنها كانت مبهجة».

معلومات عن ريتشارد كلايدرمان

جدير بالذكر أن عازف البيانو العالمي كلايدرمان اشتهر بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسي ريجان، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، هذا اللقب؛ لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم «titanic»، ومقطوعة «love story»، والعديد من المقطوعات الفنية الأشهر على مستوى العالم.