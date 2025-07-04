مسار ملتوي لرحلة نتنياهو.. 400 كيلومتر إضافية هربًا من مذكرة الاعتقال الدولية

مسار ملتوي لرحلة نتنياهو.. 400 كيلومتر إضافية هربًا من مذكرة الاعتقال الدولية

مسار ملتوي لرحلة نتنياهو.. 400 كيلومتر إضافية هربًا من مذكرة الاعتقال الدولية

وصل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأحد؛ من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات التي تم ترتيبها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين على مدى اليومين المقبلين.

سبب تغيير مسار رحلة نتنياهو

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طائرة «جناح صهيون» الرئاسية قد اتخذت مسارًا جويًا زاد من مسافة الرحلة من بودابست إلى واشنطن بحوالي 400 كيلومتر من أجل تجنب التحليق فوق دول يُنظر إليها على أنها من المحتمل أن تنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية في حال اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريًا.

وبما أن إسرائيل تعتقد أن أيرلندا وأيسلندا وهولندا ستنفذ جميعها مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي صدرت بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة، فقد حلّقت جناح صهيون بدلاً من ذلك فوق كرواتيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسلك فيها رحلات رئيس الوزراء مسارات ملتوية لتجنب خطر اعتقال نتنياهو.

نتنياهو

وفي فبراير، عندما سافر رئيس الوزراء إلى واشنطن للقاء ترامب بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية، اتخذت رحلته مسارًا أطول لضمان تحليقها فوق قواعد الجيش الأمريكي في حال احتاجت للهبوط لأسباب طبية.

ومن المقرر أن تركز الاجتماعات إلى حد كبير على الحرب المستمرة في قطاع غزة والرهائن الذين لا يزال 59 منهم في الأسر، بالإضافة إلى سياسة التعرفة الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، والتي بموجبها تواجه البضائع الإسرائيلية تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 17%.

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