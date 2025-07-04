«الوفد»: القائمة المغلقة مع الفردي تحقق التلاحم مع المواطن وتدعم مشاركة الأحزاب

قال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ نظام القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هو الأمثل في المرحلة المقبلة، حيث يتيح النظام الفردي فرصة كبيرة لكل من يرغب في الترشح بشكل معلن عنه لبرنامج الحزب ورؤيته، وحتى يكون هناك تلاحم شديد بين الجماهير، خاصة أنّها تؤدي لاقتراب المرشح من الناخبين، ويتعرفوا عليه وعلى شخصه وعلى برنامج الحزب بشكل أقرب.

القائمة المغلقة مع الفردي تحقق التلاحم

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، أنّ رؤية الحزب لنظام القائمة تنطلق من كونه أحد روافد التحالف الوطني، وتدعيمًا لما انتهى إليه الحوار الوطني، من أهمية وجود الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع خوض الانتخابات وحدها.

وأشار إلى أنّ حزب الوفد بقيادة الدكتور عبدالسند يمامة، يعي جيدًا قدرته على المنافسة القوية، وأنّ الحزب يجب أن يكون ممثلًا بعدد أكبر مما هو موجود الآن.