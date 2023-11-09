معلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.. رئيس حزب الوفد (إنفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجرافا عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، للمرشحين.

معلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

- حصل عبد السند يمامة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.

- ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس عام 1983.

- حصل على الدكتوراة في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.

- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

- رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974.. وحاليا محامي أمام محكمة النقض المصرية.

- عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.

- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

تاريخه الحزبي والسياسي

- عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.

- عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة.

- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.

- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التي وضعت دستور 2012.

- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.

- رئيسا لحزب الوفد منذ عام 2022.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «قوم يا مصري».

- رقم المرشح 3.

- الرمز الانتخابي «النخلة».