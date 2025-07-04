ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بتهمة النصب على المواطنين

ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بتهمة النصب على المواطنين

ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين، تورطتا في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية مثل الحج والعمرة، رغم عدم امتلاكهما التراخيص القانونية اللازمة.

عقب التحريات وتقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعثر بداخل مقراتها على مستندات تشمل أختامًا، جوازات سفر، تأشيرات سفر، دفاتر تحصيل نقدية، وكروت بيانات لراغبي السفر، بالإضافة إلى أوراق دعائية مضللة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال وضبط المخالفات في قطاع السياحة.

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