جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع «ديموكريتوس» اليونانية

وقّعت جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع جامعة ديموكريتوس اليونانية، حيث استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة وفد من الجانب اليوناني، برئاسة الدكتور فوتيوس ماريس، رئيس جامعة ديموكريتوس، والدكتورة ماريا ميشالوبولو، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاسيليكي ديري، عميد كلية التربية الرياضية، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية اليونانية، بينهم الدكتور نيكولاوس بوليزوس، والدكتور إيفانجيلوس درايمبيتاس.



شهد اللقاء حضور نواب رئيس جامعة حلوان، وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، من خلال تبادل الأساتذة والطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يُسهم في دعم التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ اللقاء بكلمات ترحيبية أكد خلالها قنديل عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى الروابط الثقافية والحضارية الممتدة بين البلدين، والتي تشكل أساسًا قويًا لتعاون أكاديمي مثمر.

وأوضح أنّ اليونانيين كان لهم دور كبير في نقل الحضارة المصرية إلى أوروبا، ما يعكس التقارب الحضاري بين الشعبين، ويعزز أهمية الشراكات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليونانية.

وأضاف رئيس الجامعة أنّ توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التبادل الأكاديمي وتطوير برامج دراسية مشتركة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في التخصصات المستقبلية ذات البعد التنموي.

بحث الجانبان فرص التعاون الأكاديمي وتبادل البرامج الدراسية، وتم طرح مقترحات لتدشين فرع لجامعة ديموكريتوس في القاهرة بالشراكة مع جامعة حلوان، وذلك في ضوء عضوية الجامعة اليونانية في تحالف الجامعات الأوروبية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى القارة.

وتستمر زيارة الوفد اليوناني لجامعة حلوان خلال الأيام المقبلة، وتشمل جولات ميدانية لعدد من الكليات، إضافة إلى زيارة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، بهدف بحث آليات تنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة.