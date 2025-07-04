شركات السياحة: نعتزم المطالبة بتقديم وجبات غذائية ضمن برنامج العمرة

كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن اعتزام عدد من شركات السياحة تقديم طلب لوزارة السياحة والآثار لجعل الوجبات الغذائية مكون من مكونات برنامج العمرة بداية من الموسم المقبل، وذلك حفاظا علي صحة المعتمرين المصريين وضمانا لنوعية الأطعمة التي يأكلونها خلال رحلة العمرة .

طعام جيد وسعر معقول

وأضاف عضو الغرفة لـ«الوطن» أن تقديم وجبتي إفطار وعشاء أو إفطار وغداء معلومة المصدر للمعتمرين يوميا طوال مدة البرنامج يسهم في تفرغهم الكامل لأداء العبادة ، فضلا عن أنه سيضمن حصولهم علي طعام جيد وبسعر معقول.

عروض سعرية جيدة

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلي أن تعاقدات شركات السياحة مع الفنادق السعودية التي يقيم بها المعتمرون أو المطاعم علي توفير وجبتي غذاء يوميا سواء بنظام الـ«أوبن بوفيه» أو الوجبات المعلبة سيمنح المعتمرين طعاما جيدا وبمبالغ مالية ليست كبيرة، حيث أن التعاقدات ستكون مجمعة وبالتالي سيتم الحصول علي عروض سعرية جيدة، موضحا أن إضافة قيمة الوجبات الغذائية لبرنامج العمرة سيرفع تكلفته بنحو 15% وهو مبلغ يسير إذا ما قورن بالمبالغ التي يدفعها المعتمرين حاليا من أجل الطعام.