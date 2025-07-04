عرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره بقصر سينما جاردن سيتي 16 إبريل

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم التسجيلي «نجيب محفوظ ضمير عصره» مجانا للجمهور، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء 16 أبريل المقبل، ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار «محفوظ في القلب».

الفيلم التسجيلي نجيب محفوظ ضمير عصره

وأضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في بيان، أن الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989، وإخراج هاشم النحاس، ويتناول حياة الأديب الراحل الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، كما يتضمن مجموعة من التسجيلات النادرة، وأبرز أعماله الأدبية التي تناولتها السينما المصرية والمستوحاة من البيئة المحيطة والمناطق الشعبية، والمصنفة إلى ثلاثة مراحل، ما قبل ثورة 1952، وما بعدها، ومرحلة الانفتاح.

ترسيخ الهوية الوطنية

تنفذ الفعالية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، في إطار الاحتفاء بأعلام ورموز الأدب والفن ترسيخا لعزة الهوية الوطنية.