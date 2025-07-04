«المصري الديمقراطي»: ندين حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

«المصري الديمقراطي»: ندين حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

«المصري الديمقراطي»: ندين حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري.

وحمل فريد زهران، رئيس الحزب، السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو، المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.

وأعرب رئيس الحزب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني، مطالبا باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية، مؤكدا دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري.

وأكد أن مقترح التهجير يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش، الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.

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