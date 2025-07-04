جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية في 3 مراكز.. وقرارات مهمة لصالح المواطن

اصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 7 قرارات مهمة خلال جولة مفاجئة في مراكز المنصورة ومحلة دمنة ومركز طلخا.

إعادة هيكلة منظومة النظافة في محلة دمنة

وكلف محافظ الدقهلية، بإعادة هيكلة منظومة النظافة في مدينة محلة دمنة وفقا لخطة عمل المنظومة لرفع مستوى النظافة، كما وجّه بزيادة عدد حاويات جمع القمامة وتوزيعها على المناطق، بما يضمن تحقيق مستوى نظافة لائق في جميع المناطق والشوارع.

تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة

ووجه محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مدينة محلة دمنه، بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة الحدائق في المدينة، وزراعة الأشجار وتهذيب وقص الموجود منها، وإعادة تشكيلها لتعكس منظرا جماليا يليق بأهل مدينة محلة دمنة، وزيادة عدد العمال بالمنظومة.

فسخ عقد شركة نظافة لسوء مستوى الخدمة

وقرر المحافظ فسخ عقد شركة النظافة العاملة بمنية محلة دمنة لسوء مستوى النظافة وتدني الخدمة، وسرعة طرح أعمال النظافة بالوحدة لشركات جادة بعد مراجعة وفحص إمكانياتهم الحقيقية ومراجعة المعدات وعدد العمال على الطبيعة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة الموضوع ومنظومة النظافة العامة.



توفير الرعاية اللازمة للمرضى في مستشفى محلة دمنة

وشدد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة للمرضى والمترددين على مستشفى محلة دمنة وتلبية احتياجاتهم، وصادف مروره وجود لجنة من التفتيش بمديرية الصحة لمتابعة مستوى الأداء والحضور في المستشفى.

إعادة تنظيم موقف السيارات أسفل كوبري سندوب

ووجّه إدارة المرور بإعادة تنظيم موقف السيارات أسفل الكوبري الخاص بسندوب وموقف جديلة، ومنع وقوفها خارج الموقف وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، ووجّه بإزالة أي اشغالات بمنطقة الموقف، وبالتنسيق بين حي شرق المنصورة ومركز المنصورة لرفع كفاءة النظافة بمنطقة كوبري جديلة والطريق السريع.





سرعة تنفيذ ملفات التصالح وإنهاء رخص البناء

وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة تنفيذ وإنهاء رخص البناء، وإنهاء ملفات التصالح وسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية، ورفع الإشغالات بالشوارع وعمل سجل للمضبوطات، وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص الإعلانات بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

صيانة دورية للمعدات

ووجّه محافظ الدقهلية بسرعة إجراء الصيانة الدورية للمعدات ووضع جدول زمني للصيانة، والتشديد على إحكام الرقابة على سجلات الحضور والانصراف لضمان انضباط العاملين، وعدم التأخير في تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتأخرات.

وكلف المحافظ، المهندسة ريهام عبد الشافي بترؤس لجنة متابعة أعمال حصر الإعلانات وسرعة ترخيصها، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص البناء، وإنهاء الطلبات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، وعمل سجل لحصر مضبوطات الإشغالات لبيان عمليات الصرف والارتجاع، كما وجّه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بالبدء الفوري في صيانة معدات الحملة الميكانيكية للنهوض بمنظومة النظافة والارتقاء بمستواها، وسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية.