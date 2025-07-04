«غرفة السياحة»: تطوير منطقة الأهرامات يوفر تجربة ممتعة وآمنة للزائرين

أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات يوفر للسائح تجربة ممتعة وآمنة وميسرة وحضارية ومستدامة صديقة للبيئة، مشيرا إلي أهمية تلك المنطقة الأثرية الأهم عالميا كوجهة جذبٍ رئيسية لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحا أن الغرفة كانت حريصة على تحقيق جودة التجربة السياحية لزائري منطقة الأهرامات من السائحين المصريين والأجانب منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق الفيوم، وركوب الحافلات الكهربائية ونقلهم بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة.



وقال خلال بيان صحفي، اليوم، إنّ الغرفة شكلت لجنة تضم كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة وكريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية وشريف البنا عضو المجلس، للتواضل مع الشركة المسؤولة عن التطوير، وعقد عدة اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى القيام بعدة زيارات ميدانية للموقع وبعد الكثير من المناقشات وتبادل الرؤى والمقترحات جرى التوصل إلى أفضل صورة ممكنة للمسارات لتيسير وتسهيل زيارة المناطق الأثرية للأهرامات للشركات السياحية والسائحين.

توفير أتوبيسات إضافية غير كهربائية



وأضاف أنه جرى الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة أهرامات الجيزة لتوفير أتوبيسات إضافية– غير كهربائية- في ظل محدودية الأتوبيسات الحالية التي تعمل بالكهرباء لنقل السائحين من خلال المسارات المتفق عليها، لحين قيام الشركة المسؤولة عن التطوير بتوفير عدد كاف من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء (شاتل باص) لنقل السائحين من منطقة انتظار السيارات إلى أماكن الزيارة والعودة، علما بأن الزيارات ستحدث من خلال الشاتل باص.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على أن استثناء برامج الرحلات السريعة (sea cruises) أي السائحين القادمين لرحلات اليوم الواحد عبر جميع المواني البحرية المصرية (الإسكندرية– بورسعيد– السويس- البحر الأحمر) من استخدام الأتوبيسات الكهربائية (شاتل باص) لنقل السائحين بالأتوبيسات الخاصة بهم إلى موقع الزيارة والدخول من مدخل الفيوم والخروج من سفنكس.





مسارات وآليات تسهيل زيارة الرحلات السياحية السريعة للمنطقة

ولفت رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أنه عرض كافة الرؤى والمقترحات التي سجلتها اللجنة حول مسارات وآليات تسهيل زيارة الرحلات السياحية السريعة للمنطقة، على شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي، خلال الزيارة التي قام بها الوزير للمنطقة أمس قبل بدء التشغيل التجريبي للمشروع والمقرر له غدا الثلاثاء، بما يضمن تجنب حدوث أية مشكلات وحصول السائح على تجربة سياحية سهلة ومتميزة يستطيع من خلالها الاستمتاع بالمنطقة الأثرية.









