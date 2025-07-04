وأضاف مدير تعليم بورسعيد أن جولة اليوم لمتابعة التطبيق العملي لأدوات المسح القرائي شملت مدرستي السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة ومدرسة يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة، مشيرًا إلى الهدف الرئيسي من المسح هو تقييم المهارات الأساسية واختيار أنسب الأدوات من حيث الدقة والموثوقية بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتقديم تحليل للنتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج التي تم تطبيقها.

قياس القدرات القرائية والإملائية

وتفقد الغرباوي والحضور عددًا من الفصول الدراسية بالمدارس المستهدفة وأجرى مدير تعليم بورسعيد مع الدكتور حسيب والدكتورة أميمة عددًا من المناقشات مع الطلاب لقياس قدرات الطلاب القرائية والإملائية، مؤكدين على أن هناك تباينًا واضحًا في مستوى الطلاب مقارنة بالأعوام الماضية في المستوى العام نظرًا لتطبيق عدد من البرامج العلاجية للطلاب المتعثرين والتي رفعت من قدراتهم اللغوية والإملائية.