«تعليم بورسعيد» يطبق أدوات المسح البعدي على طلاب الصف الثاني الابتدائي

«تعليم بورسعيد» يطبق أدوات المسح البعدي على طلاب الصف الثاني الابتدائي

«تعليم بورسعيد» يطبق أدوات المسح البعدي على طلاب الصف الثاني الابتدائي

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، التطبيق العملي لأدوات المسح البعدي على طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس إدارة بورفؤاد التعليمية.

بحضور خبراء المركز القومي للامتحانات

وذلك رفقة الدكتور حسيب محمد حسيب أستاذ ورئيس قسم العمليات والمعلومات بالمركز القومي للامتحانات والدكتورة أميمة رياض المنسق العام لمشروع المسح القرائي.

12620 طالبا وطالبة خضعوا للمسح

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن التطبيق العملي للمسح قد انطلق من الأمس الأحد 6 أبريل ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ويشمل 12620 طالبًا وطالبة المقيدين بالصف الثاني الابتدائي بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

مدير تعليم بورسعيد

زيارة ميدانية ومناقشات مع الطلاب

وأضاف مدير تعليم بورسعيد أن جولة اليوم لمتابعة التطبيق العملي لأدوات المسح القرائي شملت مدرستي السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة ومدرسة يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة، مشيرًا إلى الهدف الرئيسي من المسح هو تقييم المهارات الأساسية واختيار أنسب الأدوات من حيث الدقة والموثوقية بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتقديم تحليل للنتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج التي تم تطبيقها.

قياس القدرات القرائية والإملائية

وتفقد الغرباوي والحضور عددًا من الفصول الدراسية بالمدارس المستهدفة وأجرى مدير تعليم بورسعيد مع الدكتور حسيب والدكتورة أميمة عددًا من المناقشات مع الطلاب لقياس قدرات الطلاب القرائية والإملائية، مؤكدين على أن هناك تباينًا واضحًا في مستوى الطلاب مقارنة بالأعوام الماضية في المستوى العام نظرًا لتطبيق عدد من البرامج العلاجية للطلاب المتعثرين والتي رفعت من قدراتهم اللغوية والإملائية.

مدير تعليم بورسعيد

مدير تعليم بورسعيد

مدير تعليم بورسعيد

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