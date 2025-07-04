شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، التطبيق العملي لأدوات المسح البعدي على طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس إدارة بورفؤاد التعليمية.
بحضور خبراء المركز القومي للامتحانات
وذلك رفقة الدكتور حسيب محمد حسيب أستاذ ورئيس قسم العمليات والمعلومات بالمركز القومي للامتحانات والدكتورة أميمة رياض المنسق العام لمشروع المسح القرائي.
12620 طالبا وطالبة خضعوا للمسح
وأكد مدير تعليم بورسعيد أن التطبيق العملي للمسح قد انطلق من الأمس الأحد 6 أبريل ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ويشمل 12620 طالبًا وطالبة المقيدين بالصف الثاني الابتدائي بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.