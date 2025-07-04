ميناء القاهرة الجوي: 189 ألف معتمر غادروا إلى السعودية عبر مصر للطيران

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، انتهاء موسم عمرة شعبان ورمضان بنجاح من خلال تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمعتمرين المسافرين على متن رحلات مصر للطيران من صالة الرحلات الموسمية ورحلات شركة الخطوط السعودية من مبني الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، ورحلات شركات الطيران الخاصة من مبني الركاب 1، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمسافرين.

كثافة تشغيلية عالية

وقالت الشركة في بيان لها قبل قليل، إنّ الشركة نجحت خلال الفترة من 15 يناير حتى 25 مارس الماضي في تشغيل رحلات تقل المعتمرين، وبلغ إجمالي عدد المعتمرين المغادرين من مطار القاهرة الدولي 189 ألفا و39 معتمرًا، سافروا على متن 960 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران.

أما في رحلات العودة بعد أداء مناسك العمرة، فقد استقبل مطار القاهرة 139 ألفا و962 معتمرًا قادمين على متن 957 رحلة جوية.

نجاح موسم العمرة

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن شهر رمضان من الفترات عالية الكثافة التشغيلية في المطارات المصرية سواء في حركة المسافرين المعتمرين أو المسافرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وقد تمكن مطار القاهرة من خلال جهود العاملين والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار في تلبية احتياجات المعتمرين والمسافرين على أكمل وجه وبدون أي أزمات أو تأخير، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الرحلات والتعامل مع أي طارئ.

فيما أعرب المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بكافة أنشطة الشركة، مشيراً إلى أن النجاح جاء في إطار الخطة الموضوعة مسبقاً لموسم العمرة هذا العام.