رئيس «نقل النواب»: زيارة ماكرون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر وما صاحبها من توقيع إعلان مشترك لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد الثقة الدولية في مصر وقيادتها الحكيمة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة الرئيس الفرنسي تعكس عمق العلاقات

وأوضح عابد في بيان له، أن اللقاءات التي جرت، سواء على المستوى الثنائي بين الرئيسين أو في إطار القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، جسدت التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية والدولية، وخصوصًا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها المحوري والمتوازن، القائم على دعم السلام والاستقرار ورفض التهجير، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم مسار إعادة الإعمار.

وأضاف أن مباحثات القمة تناولت كذلك عددًا من الملفات المهمة مثل الأزمة السورية، والوضع في لبنان، والأمن المائي المصري، والتطورات في السودان والقرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية جاءت واضحة وشاملة، ومبنية على احترام القانون الدولي والحلول السياسية العادلة.

وثمّن ما ورد في كلمة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي، خاصة تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف المصري الثابت يجد صدى واحترامًا واسعًا على الصعيد الدولي.