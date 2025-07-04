الرئيس السيسي: توافق مصري فرنسي على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

الرئيس السيسي: توافق مصري فرنسي على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

الرئيس السيسي: توافق مصري فرنسي على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت التطورات في سوريا ولبنان، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية، عرضته قناة إكسترا نيوز، أنّه جرى التشديد على ضرورة أن تشمل العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية جميع مكونات الشعب السوري، وإلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اللبناني، مشددًا على أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية، والامتثال الكامل للقرار الأممي رقم 1701 دون انتقائية.

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