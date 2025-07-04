بعد تراجع كبير.. الي أين تتجه أسعار البترول عالميا في أول تعاملات الأسبوع؟

بعد تراجع كبير.. الي أين تتجه أسعار البترول عالميا في أول تعاملات الأسبوع؟

بعد تراجع كبير.. الي أين تتجه أسعار البترول عالميا في أول تعاملات الأسبوع؟

تراجعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتنخفض بأكثر من 4% مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي قد يُضعف الطلب على الخام، في وقت تستعد فيه مجموعة أوبك+ لزيادة المعروض.

تراجع أسعار البترول خام برنت

وكشفت البورصة العالمية عن تراجع أسعار البترول خام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما منذ أبريل 2021، وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 4%، لتسجل 62.93 دولاراً للبرميل، كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحوالي 4.36%، إلى 59.31 دولاراً للبرميل.

وبحسب موقع «إنفيستينج» تراجعت أسعار البترول عالميا بنسبة 7% يوم الجمعة بعد أن كثّفت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما زاد من حدة الحرب التجارية ودفع المستثمرين لتسعير احتمالية أعلى لحدوث ركود اقتصادي، حيث خسر خام برنت وغرب تكساس الأسبوع الماضي 10.9% و10.6% على التوالي.

توقعات بركود اقتصادي في أمريكا

وتوقعت جولدمان ساكس اليوم الإثنين احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وخفضت توقعاتها لأسعار النفط.

من جانبها، قالت جي بي مورغان الأسبوع الماضي إنها ترى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي تصل إلى 60%.

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