موفد «القاهرة الإخبارية»: منتدى الأعمال المصري الفرنسي يدفع بتعزيز التعاون بين البلدين

أكد محمد عبيد، موفد «القاهرة الإخبارية»، أن أعمال منتدى الأعمال المصري الفرنسي انطلقت صباح اليوم في القاهرة، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وبمشاركة رسمية رفيعة المستوى يتقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الثنائية

وأشار «عبيد»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الثنائية، خاصة في مجالات النقل، البنية التحتية، والتكنولوجيا، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مضيفًا: « منتدى القاهرة يدفع باتجاه تعاون أعمق بين باريس والقاهرة».

وشدد على أن ناقش المشاركون في جلستين موسعتين سبل إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة صالحة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، ما ساهم في توفير أكثر من 50000 فرصة عمل للمصريين.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم

وأوضح أنه تم الإعلان عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم، تشمل إنشاء مراكز طبية، تطوير النقل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى شراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية لفتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والثقافة، مؤكدًا أن عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري تٌقدر بـ49 شركة، تساهم جزئياً أو كلياً، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.