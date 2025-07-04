ماكرون: توقيع اتفاقات بين مصر وفرنسا بأكثر من 260 مليون يورو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا جددت التزامها صباح اليوم لمواصلة ومتابعة التعاون المالي الثري لتنفيذ المشروعات الأولوية لمصر والتي تساهم في استقرارها وتنميتها، مشيدا بدور الوكالة الفرنسية للتنمية التي تعد أول شريك مالي ثنائي لمصر، إذ تصل التزاماتها إلى 4 مليار يورو في مصر منذ 2006.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «وبمناسبة هذه الزيارة، الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع على أكثر من 260 مليون يورو من المنح والقروض لمصلحة الشعب المصري في الكثير من المجالات، الطاقة، النقل، المياه، والصرف الصحي».

وتابع: «هناك منتدى أعمال فرنسي مصري ينعقد اليوم سوف نختتمه ويشهد على العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين بلدين، وعلى سبيل المثال، فرنسا المستثمر الأوروبي الأول خارج قطاع المحروقات في مصر، كما أن هناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات يورو وأكثر من 50 ألف وظيفة خلقتها الشركات الفرنسية».

وأكد أن مجالات التعاون مع مصر كثيرة، ومنها النقل في المناطق الحضرية الذي يعزز النمو خاصة في مدينة مثل القاهرة، وبعد ظهر اليوم سوف نسافر على خط ثالث من مترو القاهرة ونحن ملتزمون إلى جانب مصر في بناء مترو القاهرة منذ 1984 وهذا يستمر عن طريق تحديث القطارات للخط الأول، إذ وصل التمويل إلى مبلغ استثنائي 777 مليون يورو بقروض ميسرة.

واستكمل: «وثانيا مشروع بناء الخط السادس الذي يشكل أولوية لفرنسا ولمصر، إذ أن شركاتنا جندت قواها وستكون معنا بعد ظهر اليوم».