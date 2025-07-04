بمرتب 5000 ريال سعودي شهريا ..  فرص عمل للمُعلمين بالسعودية

بمرتب 5000 ريال سعودي شهريا ..  فرص عمل للمُعلمين بالسعودية

بمرتب 5000 ريال سعودي شهريا ..  فرص عمل للمُعلمين بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم لعدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (2 معلم لغة إنجليزية، 2 معلمة علوم و3 معلمة رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.

سرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة

ودعا وزير العمل المُعلمين من سن 20 إلى 50 سنة بسرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم توفير سكن، تأمين طبي، وسائل انتقال وتذاكر السفر، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج و الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

مواعيد التقديم للحصول على الفرصة

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025،ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني employment@labour.gov.eg.

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