فرص عمل في مجال تحليل البيانات ببنك مصر.. قدم الآن «أون لاين»

أعلن بنك مصر حاجته لشغل وظائف مختلفة في فروعه وأتاح البنك إمكانية التقدم للوظائف إلكترونيا من خلال الصفحة الرسمية للبنك على موقع «لينكد إن»، وذلك في إطار الوظائف المختلفة التي يقدمها لراغبي الانضمام لفريق إحدى أكبر المؤسسات المصرفية المصرية.

وظائف بنك مصر

وجاءت وظائف بنك مصر المتاحة للتقديم عليها عبر لينكد إن كالتالي:

Data Business Analysis Specialist

وحدد البنك عددا من الأمور الواجب توافرها للتقدم للوظيفة :

مهارات رقمية وتحليلية

معرفة بالأدوات الإحصائية والتكنولوجيا الخاصة بالتحليل

معرفة بأدوات البيانات المختلفة وتدفق البيانات

الخبرة في تحليل الأعمال وتصميم الحلول

القدرة على تحديد الاتجاهات، حساب التباينات، وتحديد الاستثناءات والمخاطر والفرص

الحصول على درجة البكاليروس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر

الخبرة في المشاركة في مشاريع البيانات الكبيرة

Data Integration Specialist

واشترط بنك مصر للحصول على الوظيفة التالي:

التميز في الأداء

المرونة والقدرة على التكيف

الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر مفضلة

الحصول على شهادة ماجستير / شهادة متخصصة مفضلة

الخبرة المصرفية

Product Owner

وحدد البنك عدد من المهارات للتقدم للوظيفة كالتالي:

القدرة على التواصل بشكل جيد.

القدرة على القيادة.

القدرة على خلق عروض مقنعة للعملاء والتصرف مثل العميل.

فهم المحركات الأساسية للعمل.

الخبرة من سنتين: 4 سنوات

القدرة على التأثير في الفرق متعددة الوظائف دون سلطة رسمية.

مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.