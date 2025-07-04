احتفل بعيد ميلاده الـ125.. أكبر معمر في العالم يكشف عن سر نشاطه المستمر

رقم قياسي جديد حققه البيروفي مارسيلينو آباد، أكبر معمر في العالم بعدما احتفل ببلوغ عامه الـ125، وهو ما يجعله أكبر بتسع سنوات من أكبر رجل معترف به من قبل على مستوى العالم.

معلومات عن أكبر معمر في العالم

يُعتقد أن صاحب لقب أكبر معمر في العالم، عاش حياة صحية تتمتع بنظام غذائي خاص، وهو ما ساعده في عيش أعوام طويلة، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

يمتلك مارسيلينو حديقة خاصة تضم مجموعة كبيرة من الخضروات المزروعة التي كان يتناولها بانتظام، فضلا عن نظام غذائي غني بالفواكه ولحم الضأن، لكن طعامه المفضل ثمار الأفوكادو.

واحتفل المسن بعيد ميلاده في دار رعاية بمدينة هونوكو ببيرو، بكعكة ضخمة واحتفال خاص له مع نزلاء الدار.

سر خاص بأكبر معمر في العالم

في سن صغيرة فقد مارسيلينو والديه بحادث مأساوي، ولأن أقرب مدرسة كانت بعيدة جدًا، بدأ العمل في الحقول، وتربية الماشية والتجارة بالسلع الزراعية، ولم يتزوج ولم يُرزق بأطفال، إذ عاش حياة بسيطة ومنعزلة ومكتفية ذاتيًا.

وعن السر الخاص الذي يعتقد أنه السبب خلف عيشه لسنوات طويلة مفعمة بالصحة، قال المسن إنه كان يمضع أوراق الكوكا إلى جانب نظامه الغذائي، وهي عادة اعتاد عليها ليحافظ على نشاطه خلال ساعات عمله الطويلة في الحقول، وكان يُكمل وجباته بالأعشاب والنباتات الطبية التي يجمعها من البرية.