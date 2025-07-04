الرئيس السيسي: مصر نافذة لرجال الأعمال نحو الشرق الأوسط وإفريقيا

وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين، قائلًا: «لديكم فرصة في بلد بها أكثر من 106 ملايين مواطن، سوق كبيرة، ودولة لها علاقات واتفاقيات تجارة في المنطقة وأفريقيا»، مشددًا على أن مصر فرصة كبيرة كنافذة للمستثمرين في المنطقة وإفريقيا.

وشدد السيسي، خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، المٌذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر لديها طاقة عمل ضخمة جدًا متمثلة في أكثر من 60% من الشعب المصري تحت سن الـ40، موضحًا أن هذه طاقة شبابية ضخمة وبتأهيلها تكون قادرة أن تلبي جميع مطالب الصناعة المختلفة.

وأوضح أنه من المهم أن تكون هناك شراكات في المجالات المختلفة سواء الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة، مؤكدًا أن الدولة تعول على مشاركة الجانب الفرنسي ورجال الأعمال المصريين وتوطين جزء من هذه الصناعات في مصر، بما يمكن الدولة المصرية من تقليل فاتورة الضغط على العملة الحرة في مصر، قائلًا: «نستورد كميات كبيرة من الغذاء وسط حاجة مصر من العملة الحرة للطاقة والغذاء».

ونوه إلى أن مصر وفرنسا يعملان سويًا لتحقيق الشراكة والاستفادة، مضيفًا: «موجودين لحل كل المشاكل وعدم الإضرار بالمواطنين المصريين والفرنسيين».